Uzmanlardan tatilcilere önemli uyarı! Bu sinek resmen enfeksiyon saçıyor

Tedavide geç kalınılırsa öldürücü

Halk arasında “Yakağan" olarak bilinen tatarcık sineğinin ölümcül hastalıklara neden olabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Bengisu Ay, bulaştırdığı çeşitli hastalıkları da şöyle özetledi; “Tatarcık Humması; Tatarcık sineğinin ısırması sonucu yalnız insanlarda ortaya çıkan ve kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyon hastalığıdır. Isırıktan 3-6 gün sonra ateş, döküntü, yaygın kas ağrısı, baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi belirtilere yol açar. Menenjit yapabilir. Ciddi hasarlara yol açmaz ve destek tedavisi ile düzelir."