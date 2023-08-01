Uzmanlardan tatilcilere önemli uyarı! Bu sinek resmen enfeksiyon saçıyor
Yaz aylarının başlaması ile kendisini tatil bölgelerine atan, yazlık kiralayan tatilciler yoğun sıcakların artışıyla sivrisinek problemi ile karşılaştı. Fakat sivrisineklerin yanı sıra çok büyük bir tehikeyle de karşı karşıya kaldılar. Uzmanlar tatilcileri yazlık bölgelerde sık görülen tatarcık sineğine karşı uyardı.
Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Bengisu Ay, sivrisineğin 5’te 1’i büyüklüğünde olan tatarcık sineği ısırığının diğer sinek ısırıklarından farklı olmadığını ve yüzde 1’lik kesimin ısırıldığının farkında olduğunu söyledi.
Tatarcık sineğinin enfeksiyon hastalığı etkenlerini taşıdığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Bengisu Ay, “Ülkemizde yaygın görülen tatarcık sineği, ‘Tatarcık Humması’ virüsü ile Layşmanyaz (Şark Çıbanı -Kala Azar) adı verilen bir hastalığın etkeni olan paraziti taşır” ifadelerini kullandı.
Tedavide geç kalınılırsa öldürücü
Halk arasında “Yakağan" olarak bilinen tatarcık sineğinin ölümcül hastalıklara neden olabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Bengisu Ay, bulaştırdığı çeşitli hastalıkları da şöyle özetledi; “Tatarcık Humması; Tatarcık sineğinin ısırması sonucu yalnız insanlarda ortaya çıkan ve kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyon hastalığıdır. Isırıktan 3-6 gün sonra ateş, döküntü, yaygın kas ağrısı, baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi belirtilere yol açar. Menenjit yapabilir. Ciddi hasarlara yol açmaz ve destek tedavisi ile düzelir."
"Şark Çıbanı; Sineğin ısırmasından birkaç hafta ve ay içerisinde deride görülen yara ile karakterizedir. Yaralar zamanla boyut ve görünüm değiştirebilir. Sivilce gibi başlayan yara sonrasında ülserlere (kenarları yükseltilmiş ve merkezi krater şeklinde bir yanardağ gibi) dönebilir. Bu yaralar genellikle ağrısız olmakla birlikte ağrılı da görülebilir. Bazı hastalarda yaralara yakın yerlerde lenf bezleri şişebilir."