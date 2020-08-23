Uzmanlardan doğal gaz keşfi için çarpıcı yorum: Türkiye’yi dış politikada rahatlatır
Karadeniz’de gerçekleştirilen doğal gaz keşfi sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük ses getirdi. Uzmanlar büyük keşfin Türkiye'nin dış politikada elini rahatlatacağı yorumunda bulundu.
Uluslararası uzmanlar, Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz rezervi keşfini İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times’a yorumladı.
Analistler ön aşamadaki bu keşfin ticari olarak uygulanabilir olmasının teyit edilmesi halinde ciddi bir büyüklüğü temsil edebileceğine işaret etti. Danışmanlık şirketi Wood Mackenzie’den Ashley Sherman, daha fazla sondaj kuyusuyla keşfin kesinleştirilmesi gerektiğine işaret ederek “Fakat bu, bu zamana kadar Türkiye’de ve Karadeniz’de yapılmış en büyük keşif. Türkiye’nin enerji tedariki ve Karadeniz’in derin deniz varlığı konusundaki söylem üzerinde potansiyel olarak çok büyük sonuçları olabilir” dedi.
Wood & Company danışmanlık şirketinden Jonathan Lamb, üç yılda üretime geçilmesini iyimser bir tahmin olarak niteleyerek “En iyi ihtimalle (üretime geçilmesi için) beklenti olarak 5 yıl diyebilirim” dedi. Haberde keşfedilen doğalgaz sahasının büyüklüğünün, 2015’te Mısır açıklarında keşfedilen Zohr sahasının yüzde 40’ına denk geldiğine işaret edildi.
Amerikan Wall Street Journal’a göre enerji uzmanları, Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz keşifinin ticari uygulanabilirliği ve gazın kalitesi konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğuna işaret ediyor. Türkiye’nin cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te offshore doğalgaz kuyusunu üretime geçirmeye hazırlandığı belirtilerek bu hedefin ‘epey iddialı’ olduğu yorumu yapılırken hayata geçirilmesi halinde Türkiye’nin yurtdışına yönelik enerji bağımlılığının azalacağı ifade edildi.