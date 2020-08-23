Uzmanlardan doğal gaz keşfi için çarpıcı yorum: Türkiye’yi dış politikada rahatlatır

Analistler ön aşamadaki bu keşfin ticari olarak uygulanabilir olmasının teyit edilmesi halinde ciddi bir büyüklüğü temsil edebileceğine işaret etti. Danışmanlık şirketi Wood Mackenzie’den Ashley Sherman, daha fazla sondaj kuyusuyla keşfin kesinleştirilmesi gerektiğine işaret ederek “Fakat bu, bu zamana kadar Türkiye’de ve Karadeniz’de yapılmış en büyük keşif. Türkiye’nin enerji tedariki ve Karadeniz’in derin deniz varlığı konusundaki söylem üzerinde potansiyel olarak çok büyük sonuçları olabilir” dedi.