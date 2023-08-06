Uzmanlar aileleri uyardı! Çocuklarınız aşırı sabırsız ve hareketliyse bu hastalığa sahip olabilir

Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Özel Hayat Tıp Merkezi ile İmza Akademi işbirliğinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Klinik Psikoloğu Bengisu Binay, “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun temel özelliği, kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığı, engellemeye yönelik denetim eksikliği nedeniyle davranışlarda ya da bilişte ortaya çıkan ataklık ve huzursuzluktur” dedi.