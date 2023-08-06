Uzmanlar aileleri uyardı! Çocuklarınız aşırı sabırsız ve hareketliyse bu hastalığa sahip olabilir
Çocukluk ve ergenlik dönemi arasında birçok farklı ruh haline bürünen çocuklar bazen yalnızca çocukluk ve ergenlik nedeniyle değil psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle de farklı ruh hallerine bürünebilirler. Çocuklarda fazla sabırsız ve hareketli tavırlar nöropsikiyatrik bir rahatsızlık olan hiperaktivite ve dikkat bozukluğunun bir sebebi olabilir.
Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Özel Hayat Tıp Merkezi ile İmza Akademi işbirliğinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Klinik Psikoloğu Bengisu Binay, “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun temel özelliği, kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığı, engellemeye yönelik denetim eksikliği nedeniyle davranışlarda ya da bilişte ortaya çıkan ataklık ve huzursuzluktur” dedi.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun aileyi, okulu ve toplumu ilgilendiren yönleriyle ve geniş anlamıyla bir eğitim ve öğretim sorunu olduğunu, belirten Klinik Psikolog Bengisu Binay, “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuğun hareketliği aşırıdır ve yaşıtlarıyla kıyaslandığında farklılık hemen anlaşılır."
"Genellikle bu çocuklar bir motor tarafından sürülüyormuş gibi sürekli hareket halindedirler. Sabırsızlıkları, sırasını beklemekte güçlük çekmeleri ve yönergeleri dinlemeleri tipik özellikleridir."
"Kendisi ve çevresindekiler için zararlı olabilecek fevri hareketleri ve sınır tanımadaki zorlukları davranış sorunlarının ilk habercileri gibidir” şeklinde konuştu.