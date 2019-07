Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar

Topuğun ön kısmında ağrı, şişlik, ısı artışı gibi iltihap belirtileri görülür. Bununla birlikte her zaman ağrıya sebep olmaz ve her topuk ağrısı topuk dikeni kaynaklı olmayabilir. İltihap giderici ilaçlar, ortezler ve yeniden yaralanmayı engelleyen önlemler ile tedavisi mümkündür. Topuk dikeni olan bazı kişiler varlığından bile haberdar olmazken bazıları da her adımdan gittikçe artan ağrılara maruz kalıyor.