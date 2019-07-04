Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, topuk dikeni hastalığı ve uygulanan tedaviler hakkında bilgi verdi.
Topuk dikeni, topuk kemiği ile taban arasında oluşan kemiğe benzer kalsiyum birikintisidir. Sıklıkla topuğun ön kısmında başlar ve daha sonra ayağın diğer kısımlarına etki eder. Sert yüzeylerde yürümek, koşmak veya zıplamaktan kaynaklanan tekrarlayıcı baskı, topuk dikeninin yaygın bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor.
Topuğun ön kısmında ağrı, şişlik, ısı artışı gibi iltihap belirtileri görülür. Bununla birlikte her zaman ağrıya sebep olmaz ve her topuk ağrısı topuk dikeni kaynaklı olmayabilir. İltihap giderici ilaçlar, ortezler ve yeniden yaralanmayı engelleyen önlemler ile tedavisi mümkündür. Topuk dikeni olan bazı kişiler varlığından bile haberdar olmazken bazıları da her adımdan gittikçe artan ağrılara maruz kalıyor.
“Uygun ayakkabı seçilmelidir”
Ayakkabı seçiminin ayak sağlığı açısından son derece önemli olduğunu aktaran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, “Konforlu ve uygun ayakkabılar topuk dikenine basıncı azaltabilir. Ayakkabı seçimi topuk dikeninde önemli bir kriterdir.
Ayakkabı seçimine önemli
Ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar vardır. Sert topuk desteğinde olduğu gibi ayakkabının topuğu kavrayan arka kısmı ayağın içeri ve dışarı yuvarlanmasına engel olacak şekilde topuğu sıkı desteklemelidir.