Uzmanı uyardı! 'Migren hastalığında ameliyat, sülük, hacamat tedavisinin yeri yok'
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, migreni olan hastaları, hacamat ve benzeri alternatif tedavi yöntemleri ile tedavi ettiğini iddia edenlere karşı uyararak, "Son yıllarda karşımıza gelen 10 hastadan biri migren cerrahisine gidiyor. Migrende cerrahi tedavi diye bir yöntem yoktur" dedi.
Her 10 erkeğin 1'inde, her 10 kadının ise 2'sinde görülen migren ciddi anlamda işgücü kaybına neden oluyor. Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından 22 Temmuz 'Dünya Beyin Günü' olarak kutlanırken, bu yılın teması 'migren' oldu. Türk Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, migrenin belirtilerine dikkat çekerek migrenin diğer baş ağrılarından ayrılabileceğini belirtti.
Prof. Dr. Derya Uludüz, şunları söyledi: "Kişi kendi migrenini tanıyabilir. Öncelikle baş ağrısı sırasında bulantınız varsa, bu baş ağrısı sizi işinizden gücünüzden alıkoyuyorsa ve karanlık bir odada yatmanıza ve istirahat etmenize neden oluyorsa, ayrıca ışıktan rahatsız oluyorsanız bunun migren olma olasılığı yüksektir."
"Migrenin net bir tedavisi yok ama önlenebilir"
Migrenin net bir tedavisi olmadığını belirten Prof. Dr. Uludüz, bazı önlemler ile hastaların kendilerini koruyabileceklerini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Tetikleyici faktörlerden uzak durulduğunda migren atağını önleyebiliyorsun. Bir kere susuz kalmamamız gerekiyor. Her gün kilo başı 30 mililitre su içmemiz gerekiyor. Bu da ortalama 2 litreye denk geliyor. İkincisi uykusuz kalmayacağız ya da çok fazla uyumayacağız. Bazen hafta içi çok çalışıyoruz, az uyuyoruz. Hafta sonu da bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Saat düzeni değiştiğinde de yine migren atağı gelebilir."
"Çok düzenli uyumanız gerekiyor"
"Hafta içi 6 saat uyurken, hafta sonu 10 saat uyuduğunuzda düzeniniz değişeceği için migren atağınız tetiklenecektir. Uykunuzu çok düzenli uyumanız gerekiyor. Hafta içi ile hafta sonu arasında 1 saatten fazla zaman aralığı olmamalı. Beslenme düzeni de ayrıca çok önemli. Öğün atlamak migren atağını tetikleyen önemli nedenlerden bir tanesi. Düzenli yemek yemeniz sizi korur çünkü şeker düşüklüğü migreni en çok tetikleyen faktörlerden bir tanesi. Hareketsizlik de yine nedenlerden biri. "