Uzmanı uyardı! Böbreklerde enfeksiyon ve taş sıkıntısı çekenlere 'su' uyarısı

Böbreklerin insan vücudunda, kan dolaşımındaki atık ürünlerin vücuttan atılmasını sağlayan hayati fonksiyon sahibi organlar olduğunu anlatan Üroloji Uzmanı Dr. Erdem Çapar, bu sebeple kalp, akciğer, karaciğer gibi böbrek sağlığının da ciddi bir konu olduğunu vurguladı. Çapar, karın, kasık ağrısı ile sağlık kuruluşuna başvuran bir kişide böbrek taşı rahatsızlığı olabileceğini belirtip, "Bıçak saplanır tarzda ağrı ile kendini gösteren şikayetlere bulantı, kusma, idrar yanması, idrar zorluğu eşlik edebilmektedir. Böbrek taşlarının en sık sebebi net olmamakla beraber aşırı konsantre idrar üretimidir." dedi.