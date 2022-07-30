Uzman isimden altın fiyatları için korkutan tahmin: Sene sonunda...
Son günlerde ABD Merkez Bankası FED'in kararın ardından tırmanışa geçen altın fiyatları ile ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk değerlendirmelerde bulundu.
ABD Merkez Bankası FED'in geçtiğimiz günlerde faiz artırma karardı ve ardından FED Başkanı Powell'ın faiz açıklamaları sonrası altın fiyatları tırmanışa geçmişti. Yaşanan bu yükselişin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altının sene sonuna doğru 2 bin 50 dolar seviyelerine geleceğini söyledi.
Son günlerde gram altın fiyatlarının yükselmesi sonrası yatırımcılar anbean altın piyasasını takip ediyor.
Analistler, özellikle ABD’de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırması ve buna paralel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin altına olan talebi desteklediğini söyledi.
29 Temmuz Cuma 1019 TL'den işlem gören gram altının yükseleceğini öngören uzmanlar, yıl sonu içinse dikkat çeken tahminde bulundu.