Uzman isimden altın fiyatları için korkutan tahmin: Sene sonunda...

ABD Merkez Bankası FED'in geçtiğimiz günlerde faiz artırma karardı ve ardından FED Başkanı Powell'ın faiz açıklamaları sonrası altın fiyatları tırmanışa geçmişti. Yaşanan bu yükselişin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altının sene sonuna doğru 2 bin 50 dolar seviyelerine geleceğini söyledi.