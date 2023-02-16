Uzman isim "inanılmaz şeyler oluyor" diyerek açıkladı! Kar yeniden geliyor Meteoroloji illeri tek tek açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre bugün birçok ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde ise yağış görünmüyor. Uzman isim Kerem Ökten uyardı. İşte son tahminler...
"Kış uzayacak. Kuzeyde inanılmaz işler oluyor. Türkiye geneli için yeni karlı sistemler mümkün. Hatta büyük sistemler..." ifadelerini kullanan hava uzmanı Kerem Ökten yazın yaklaştığını ve barajların dolması gerektiğini bildirdi. Ökten sosyal medya hesabından hava tahminlerini duyurdu ve şunları kaydetti:
-Şu günlerde değil, ay sonu bir Karlı sistem gelmesi lâzım. Gelme ihtimali de yükseliyor.Şubat sonu muhtemelen güçlü bir karlı sistem var.
-21 Şubat'a kadar deprem bölgelerinde önemli bir yağış yok. Sonrasında yine kar ve sağanak yağmur etkili olabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.