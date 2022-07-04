Uzman isim açıkladı: Bu besinler diyabeti bitiriyor!

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, yaz aylarında bolca tüketilen "light" içeceklerin ve kepekli ekmeğin herhangi bir sakıncasının olmadığı kanısının tamamen yanlış olduğunu söyledi ve bu doğru bilinen yanlışların diyabeti derinleştireceğinin uyarısında bulundu.