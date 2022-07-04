Uzman isim açıkladı: Bu besinler diyabeti bitiriyor!
Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, diyabet (şeker) hastalığı ile ilgili doğru bilinen yanlışları açıkladı. Peki diyabet hastaları neleri yemeli, neleri tüketmemeli?
Sağlıklı ve düzenli beslenmek, şeker hastalığı için oldukça önemli bir konu. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, şeker hastalarının doğru birlikleri yanlışları tek Tek sıraladı.
İşte Ümit Aktaş'ın Tip 2 diyabet hastaları için önerdiği 6 maddelik beslenme kılavuzu...
Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, yaz aylarında bolca tüketilen "light" içeceklerin ve kepekli ekmeğin herhangi bir sakıncasının olmadığı kanısının tamamen yanlış olduğunu söyledi ve bu doğru bilinen yanlışların diyabeti derinleştireceğinin uyarısında bulundu.
6 maddede anti-diyabet beslenme kılavuzu
1. Şeker ve tüm işlenmiş gıdalar yasak: Diyabet hastalarında temel kural doğal beslenme olmalı. İşlenmiş gıdaların içindeki katkı maddeleri, kimyasallar vücuttaki enflamasyonu artırarak diyabeti derinleştirir. Hardalda, ketçapta, hatta salata soslarında bile karşımıza çıkan şeker de cabası!