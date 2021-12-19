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'Üzgünüm' deyip EDHO yıldızı Levent Özdilek itiraf etti: O biraz bana koymuştur

'Üzgünüm' deyip EDHO yıldızı Levent Özdilek itiraf etti: O biraz bana koymuştur

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Pudra Hakkı karakterini canlandıran 66 yaşındaki Levent Özdilek açıklamalarıyla şaşırttı. 3

'Üzgünüm' deyip EDHO yıldızı Levent Özdilek itiraf etti: O biraz bana koymuştur

Levent Özdilek, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Erken yaşta evlenerek baba olan oyuncu, hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. 

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'Üzgünüm' deyip EDHO yıldızı Levent Özdilek itiraf etti: O biraz bana koymuştur

Sinemaya 11 yaşında 'Benim Adım Kerim' filmiyle adım atan Levent Özdilek, "Yılmaz Güney, babamla gençlik arkadaşıydı. Bazen bizde kalırlardı. Adana'da çektiği filmlerde sette hep yanında olurdum." dedi. 

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'Üzgünüm' deyip EDHO yıldızı Levent Özdilek itiraf etti: O biraz bana koymuştur

Bir gün bana, 'Sen benim oğlumu oynayacaksın. Seni izliyorum. Benim gibi yürüyorsun. Ufaktan benim gibi bakıyorsun. Aynen böyle devam et.' dedi.  Sonra, 'Benim Adım Kerim'i çektik" ifadelerini kullandı.

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'Üzgünüm' deyip EDHO yıldızı Levent Özdilek itiraf etti: O biraz bana koymuştur

Dizilerde rol aldıktan sonra daha büyük kitlelere ulaşan oyuncu, tanınır olmanın o dönem kendisinde hissettirdiği duyguları Özdilek anlattı. 

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