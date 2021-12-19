'Üzgünüm' deyip EDHO yıldızı Levent Özdilek itiraf etti: O biraz bana koymuştur
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Pudra Hakkı karakterini canlandıran 66 yaşındaki Levent Özdilek açıklamalarıyla şaşırttı. 3
Levent Özdilek, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Erken yaşta evlenerek baba olan oyuncu, hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.
Sinemaya 11 yaşında 'Benim Adım Kerim' filmiyle adım atan Levent Özdilek, "Yılmaz Güney, babamla gençlik arkadaşıydı. Bazen bizde kalırlardı. Adana'da çektiği filmlerde sette hep yanında olurdum." dedi.
Bir gün bana, 'Sen benim oğlumu oynayacaksın. Seni izliyorum. Benim gibi yürüyorsun. Ufaktan benim gibi bakıyorsun. Aynen böyle devam et.' dedi. Sonra, 'Benim Adım Kerim'i çektik" ifadelerini kullandı.
Dizilerde rol aldıktan sonra daha büyük kitlelere ulaşan oyuncu, tanınır olmanın o dönem kendisinde hissettirdiği duyguları Özdilek anlattı.