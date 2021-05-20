Uzay yolculuğu için verilen en yüksek teklif ortaya çıktı bir kişilik koltuk hala satışta
Amazon'un kurucusu Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, uzay yolculuğunda bir kişilik koltuğu müzayede ile satışa çıkarmıştı. Açık artırma devam ederken şirket New Shepard roketindeki bir koltuk için verilen en yüksek teklifi de açıkladı. Açık artırma 12 Haziran'da son bulacak.
New Shepard bileti online müzayede ile satışa sunulacak; en yüksek teklifi veren uzaya gidecek. Blue Origin şirketi 5 Mayıs'ta başlayan açık artırmada verilen en büyük teklifi duyurdu.
New Shepard için açık artırma devam ederken teklif 2.6 milyon dolar teklif edildi.
Bezos'un açık artırmayla satış stratejisiyle koltuklara olan talebi ve müşterilerin aklındaki fiyatı öğrenmeyi amaçladığı belirtiliyor.
Uzay turizmi henüz emekleme aşamasında olan bir sektör olduğu için bilet fiyatında bir hesaplama modeli bulunmuyor. Şirketler uzay turistlerinin ödemeye razı geleceği miktarı öğrenmeye çalışıyor.