Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte işçinin hakları

Uzaktan çalışma sürecine ilişkin olarak ise bazı konular netlik kazanmamıştı. İş verenin işçiye karşı olan maliyet sorumlulukları, çalışma ortamının düzenlenmesi, çalışma sürelerinin belirlenmesi, verilerin korunması, malzeme ve iş araçlarının temini gibi konulara ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin detayları ortaya çıktı.