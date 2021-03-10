Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte işçinin hakları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan çalışmaya geçen iş yerleri için yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre uzaktan çalışma ilişkisi yazılı onay ve sözleşmeye dayalı olmak zorunda.
Koronavirüs pandemisiyle birlikte iş hayatında birçok değişiklik yaşanmıştı. Devlet tarafından verilen desteklerin yanında pandeminin yayılmasının önlenmesi için uzaktan çalışma prensibi işverenler tarafından uygulanmaya başlanmıştı.
Uzaktan çalışma sürecine ilişkin olarak ise bazı konular netlik kazanmamıştı. İş verenin işçiye karşı olan maliyet sorumlulukları, çalışma ortamının düzenlenmesi, çalışma sürelerinin belirlenmesi, verilerin korunması, malzeme ve iş araçlarının temini gibi konulara ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin detayları ortaya çıktı.
Pandemi sonrasında artış gösteren uzaktan çalışma yöntemi için beklenen düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelikte, uzaktan çalışmaya davalı iş ilişkisinin yazılı olarak kurulması gerektiği belirtildi. Çalışan, bu yöntemle çalışmak isterse işverene yazılı olarak başvuruda bulunacak.
Yönetmelikte, çalışanın işini yürüteceği mekanın işveren tarafından düzenleneceği hükme bağlandı. Bu ortamın oluşturulmasının maliyetinin nasıl karşılanacağı ise işveren ve işçi tarafından birlikte ele alınacak.