Uyuşturucu baronu Pablo Escobar nasıl yakalandı?
Kolombiya'nın en büyük kartelinin sahibi Pablo Escobar'ın yakalanmasına yardım eden iki narkotik ajanı Steve Murphy ve Javier F. Pena, ünlü uyuşturucu baronu ile ilgili yeni bir kitap kaleme aldı.
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan uyuşturucu baronu Escobar'ı yakalamak ve Kolombiya hükümetinin Medellin kartelini ortadan kaldırmasına yardım etmek amacıyla ülkeye Steve Murphy ve Javier F. Pena adlı iki federal ajan gönderilmişti.
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Manhunters: How We Took Down Pablo Escobar (İnsan Avcıları: Pablo Escobar'ı Nasıl Yakaladık?) adını verdikleri kitapta uyuşturucu baronunun yaşamını detaylıca anlatan bir kitap yazdılar.
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Kitabın ayrıntılarına göre Hotel Escobar ya da Club Medellin adıyla anılan ‘hapishane’de, jakuzi, bar, şelale ve bir futbol sahası bulunuyordu.
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Escobar'ın ofisinde de dantelli gecelikler ve cinsel oyuncaklar bulunduğu ve bunların hepsinin masanın üzerine düzenli bir şekilde dizildiğini kitapta yer alıyor.
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