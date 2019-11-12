Uyuşturucu baronu Pablo Escobar nasıl yakalandı?

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan uyuşturucu baronu Escobar'ı yakalamak ve Kolombiya hükümetinin Medellin kartelini ortadan kaldırmasına yardım etmek amacıyla ülkeye Steve Murphy ve Javier F. Pena adlı iki federal ajan gönderilmişti.