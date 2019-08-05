Uykuda terlememek için bunları yapın! İşte aşırı terleyen kişiler için tüyolar

- Kandaki şeker oranının artması ter bezlerini harekete geçirir bu da genellikle bacak arası ve kolduk altında kokulu terlemeye neden olur.

- Böbrekleri üşütmek ya da böbrek üstü bezlerinin iltihaplanması da terleme yaşanmasına sebebiyet verir.

- Nadiren de olsa kanser hastalıklarının ilk belirtisi arasında terleme vardır.