Uykuda terlememek için bunları yapın! İşte aşırı terleyen kişiler için tüyolar
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte termometreler sıcaklıkları ölçemez hale geldi. Bu da gece uykuda terleme olayını beraberinde getirdi. Peki uykuda ya da gündelik hayatta terlememek için neler yapılabilir?
Terlemek, milyonlarca kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen rahatsızlıkların başında gelir. Yaz aylarında neredeyse herkeste görülebilen terleme olayının en kötüsü ise, uykuda olanıdır. Peki uykuda terlemenin nedenleri nelerdir? Terlemeyi önlemek için neler yapılmalıdır?
Gece terlemenin nedenleri
- Değişen hormon miktarı terlemeye neden olan en önemli faktördür.
- Üst solunum yolları ile vücuda giren virüsler de terlemeye neden olur.
- Beyinin herhangi bir hasara uğraması vücut ısısını etkiler. Bu da özellikle baş bölgesinde terleme gibi belirtilerle kendini gösterir.
- Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri de terlemeye yol açar.
- Kandaki şeker oranının artması ter bezlerini harekete geçirir bu da genellikle bacak arası ve kolduk altında kokulu terlemeye neden olur.
- Böbrekleri üşütmek ya da böbrek üstü bezlerinin iltihaplanması da terleme yaşanmasına sebebiyet verir.
- Nadiren de olsa kanser hastalıklarının ilk belirtisi arasında terleme vardır.