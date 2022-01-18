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Uygunsuz kıyafet kriz çıkardı! Uçağa alınmayan manken şok oldu: Üstüne bir şey giymediği sürece...

Uygunsuz kıyafet kriz çıkardı! Uçağa alınmayan manken şok oldu: Üstüne bir şey giymediği sürece...

2012 yılında Miss Universe güzellik yarışmasında birinci olan Olivia Culpo, yolculuk sırasında neye uğradığını şaşırdı.

Uygunsuz kıyafet kriz çıkardı! Uçağa alınmayan manken şok oldu: Üstüne bir şey giymediği sürece...

ABD'nin eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo, Meksika'nın Cabo San Lucas kentine gitmek isterken ilginç bir olay yaşadı. 

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Uygunsuz kıyafet kriz çıkardı! Uçağa alınmayan manken şok oldu: Üstüne bir şey giymediği sürece...

Kız kardeşi Aurora Culpo ile seyahat eden ünlü modele, kıyafeti 'çok açık' olduğu için uçağa alınmadığı belirtildi.

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Uygunsuz kıyafet kriz çıkardı! Uçağa alınmayan manken şok oldu: Üstüne bir şey giymediği sürece...

Aurora, Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde isyan etti. , 

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Uygunsuz kıyafet kriz çıkardı! Uçağa alınmayan manken şok oldu: Üstüne bir şey giymediği sürece...

Olivia Culpo'nun uçağa binmek üzere kapıya geldiğini ve burada 'üzerine bir şey giymesi istendiğini' aktardı.

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