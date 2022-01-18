Uygunsuz kıyafet kriz çıkardı! Uçağa alınmayan manken şok oldu: Üstüne bir şey giymediği sürece...
2012 yılında Miss Universe güzellik yarışmasında birinci olan Olivia Culpo, yolculuk sırasında neye uğradığını şaşırdı.
ABD'nin eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo, Meksika'nın Cabo San Lucas kentine gitmek isterken ilginç bir olay yaşadı.
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Kız kardeşi Aurora Culpo ile seyahat eden ünlü modele, kıyafeti 'çok açık' olduğu için uçağa alınmadığı belirtildi.
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Aurora, Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde isyan etti. ,
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Olivia Culpo'nun uçağa binmek üzere kapıya geldiğini ve burada 'üzerine bir şey giymesi istendiğini' aktardı.
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