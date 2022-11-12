Uyarılar peş peşe geldi! Dikkat meteoroloji saat verdi başlıyor

Hafta sonu için planlar yapıldı. Ancak özellikle açık havada plan yapanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki bölgede sağanak bir bölgede ise fırtına uyarısı yaptı. Yağışların bazı illerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.