Uyarılar peş peşe geldi! Dikkat meteoroloji saat verdi başlıyor
Meteorolojinin hava durumu tahmini tuttu ve soğuk, yağışlı hava yurdu teslim aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu tahminine göre, İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 ili de sarı kodla uyardı. İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini
Hafta sonu için planlar yapıldı. Ancak özellikle açık havada plan yapanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki bölgede sağanak bir bölgede ise fırtına uyarısı yaptı. Yağışların bazı illerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
12 Kasım Cumartesi günü hava durumu raporuna göre Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege'de ise sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan fırtına, akşama kadar etkili olacak. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Sağanak yağış uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.