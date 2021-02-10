Uyanış Büyük Selçuklu yıldızı Kaan Taşaner'in 16 yaş küçük sevgilisi ünlü şovmenin akrabası çıktı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sevilen ismi Kaan Taşaner 16 yaş küçük sevgilisi Seray Dura, ünlü şovmenin akrabası çıktı.
TRT 1'de ekrana gelen reytingleri altüst eden Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Marcus'u Kaan Taşaner aşk hayatıyla geçtiğimiz hafta olay olmuştu. 41 yaşındaki Kaan Taşaner, 10 yaş küçük Selin Şekerci'den ayrıldıktan sonra yeni aşkının yaş farkı şaşırtmıştı.
Marcus karakterini canlandırırken başarılı performansıyla seyirciyi ekrana kilitleyen Kaan Taşaner, 25 yaşındaki yeni sevgilisi Seray Dura ile geçtiğimiz günlerde görüntülenmişti.
Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenen yeni sevgilisiyle görüntülenen Kaan Taşaner yaş farkıyla ilgili söylenenlere yanıt vermişti.
Taşaner, Seray Dura ile aralarındaki yaş farkı için "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" diyerek eleştirileri önemsemediğini dile getirmişti.