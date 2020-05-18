Üvey oğlu ile aşk yaşadığını açıklayan sosyal medya fenomeni topa tutuldu!

Rusya'da yaşayan ve Instagram fenomeni olan Marina Balmasheva'nın eski kocası katıldığı canlı yayında şoke eden itiraflarda bulundu. Marina’nın kendisi ile evli olduğu dönemde üvey oğluyla ilişki yaşadığını anlatan adam, “Bir gece üvey oğlumla cinsel ilişkiye girdiğini duyduğumda uyuyamadım” dedi. Canlı yayına bağlanan Marina ise bu iddiaları kabul edip şu anda çok mutlu olduğunu belirtti.