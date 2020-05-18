Üvey oğlu ile aşk yaşadığını açıklayan sosyal medya fenomeni topa tutuldu!
35 yaşındaki sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva, üvey oğlu Vladimir'le ilişkisi olduğunu sosyal medya hesabından açıkladıktan sonra destek beklerken topa tutuldu.
Rusya’da yaşayan ve Instagram fenomeni olan 35 yaşındaki Marina Balmasheva Instagram hesabından, üvey oğlu ile ilişkisi olduğunu açıkladıktan sonra, takipçileri tarafından topa tutuldu.
Rusya'da yaşayan ve Instagram fenomeni olan Marina Balmasheva'nın eski kocası katıldığı canlı yayında şoke eden itiraflarda bulundu. Marina’nın kendisi ile evli olduğu dönemde üvey oğluyla ilişki yaşadığını anlatan adam, “Bir gece üvey oğlumla cinsel ilişkiye girdiğini duyduğumda uyuyamadım” dedi. Canlı yayına bağlanan Marina ise bu iddiaları kabul edip şu anda çok mutlu olduğunu belirtti.
Marina Balmasheva erkek arkadaşıyla paylaştığı fotoğraflarla 416 bin takipçisinin desteğini almayı umuyordu; ancak bunun yerine eleştiri yağmuruna tutuldu.
Marina şu anki erkek arkadaşı Vladimir’le 13 sene önce tanıştığında, Vladimir yedi Marina da 22 yaşındaydı. Marina’nın eski eşi Alexey Shavyrin’in oğlu olan Vladimir, Maria ile babası boşanana dek yaklaşık 10 yıl kadar birlikte yaşadı. Marina Instagram sayfasında Vladimir’le birlikte çekilmiş 13 sene öncesine ait bir fotoğrafla bugünden bir görüntüyü birlikte paylaştı.