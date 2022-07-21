BIST 2.525
DOLAR 17,67
EURO 18,03
ALTIN 955,85

Üvey kızını hamile bırakmıştı! Elon Musk'ın babasından ilginç 'sperm' itirafları

Üvey kızını hamile bırakmıştı! Elon Musk'ın babasından ilginç 'sperm' itirafları

Elon Musk'ın kendisi gibi mühendis olan babası Errol Musk geçtiğimiz günlerde üvey kızından ikinci kez çocuk sahibi olmuştu. Musk gazeteye verdiği röportajda spermiyle ilgili yaptığı açılamayla gündem oldu.

Üvey kızını hamile bırakmıştı! Elon Musk'ın babasından ilginç 'sperm' itirafları

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın 76 yaşındaki babası Errol Musk geçtiğimiz günlerde üvey kızı ile yaşadığı ilişkiden ikinci çocuğunun dünyaya geldiğini açıklamıştı.

18
Üvey kızını hamile bırakmıştı! Elon Musk'ın babasından ilginç 'sperm' itirafları

Ünlü isim The Sun gazetesine verdiği röportajla tekrardan gündem oldu.  76 yaşındaki Errol Musk, spermlerini Kolombiya’daki bir şirket tarafından Güney Amerikalı kadınlara bağışlamasının istendiğini söyledi.

28
Üvey kızını hamile bırakmıştı! Elon Musk'ın babasından ilginç 'sperm' itirafları

Spermlerinde dünyanın en zengin adamını yapan dahi genleri içerdiğini söyleyen Errol Musk şirketin teklifini 'Neden olmasın' şeklinde yanıtlamış.

38
Üvey kızını hamile bırakmıştı! Elon Musk'ın babasından ilginç 'sperm' itirafları

Musk, ayrıca ismi açıklanmayan şirketin kendisine birinci sınıf bir seyahat, beş yıldızlı otel konaklaması ve buna benzer şeyler teklif ettiklerini de söyledi.

48