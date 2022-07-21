Üvey kızını hamile bırakmıştı! Elon Musk'ın babasından ilginç 'sperm' itirafları
Elon Musk'ın kendisi gibi mühendis olan babası Errol Musk geçtiğimiz günlerde üvey kızından ikinci kez çocuk sahibi olmuştu. Musk gazeteye verdiği röportajda spermiyle ilgili yaptığı açılamayla gündem oldu.
Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın 76 yaşındaki babası Errol Musk geçtiğimiz günlerde üvey kızı ile yaşadığı ilişkiden ikinci çocuğunun dünyaya geldiğini açıklamıştı.
Ünlü isim The Sun gazetesine verdiği röportajla tekrardan gündem oldu. 76 yaşındaki Errol Musk, spermlerini Kolombiya’daki bir şirket tarafından Güney Amerikalı kadınlara bağışlamasının istendiğini söyledi.
Spermlerinde dünyanın en zengin adamını yapan dahi genleri içerdiğini söyleyen Errol Musk şirketin teklifini 'Neden olmasın' şeklinde yanıtlamış.
Musk, ayrıca ismi açıklanmayan şirketin kendisine birinci sınıf bir seyahat, beş yıldızlı otel konaklaması ve buna benzer şeyler teklif ettiklerini de söyledi.