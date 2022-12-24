Üvey babasını bıçaklayıp kendini ihbar etti! Anne gözyaşlarına boğuldu
DENİZLİ'de üvey babasını apartta göğsünden bıçaklayan genç, öz annesi tampon yaptığı sırada kendini ihbar ederek ekiplere teslim oldu. Annenin gözyaşlarına boğuldu olayda, üvey babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulundukları apartta M.U.Ş. (19) ile üvey babası Hüseyin S. (47) arasından tartışma çıktı.
Çıkan tartışmayla beraber genç, üvey babasını öz annesinin yanında göğsünden bıçakladı.
Kanlar içinde yerde kalan kocasına tampon yapmaya çalışan anne zamanla mücadele ederken, genç 112’yi arayarak kendini ihbar etti.
İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kan kaybeden üvey babayı yaptığı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.