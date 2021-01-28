Üvey annesinden çektiklerini Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı 'Çile yaşadım'
Lerzan Mutlu'nun programında Cengiz Kurtoğlu, ağlayarak yaşadığı kötü günleri anlattı. Üvey annesinden çok çekmiş.
Arabesk'in usta ismi Cengiz Kurtoğlu, UçanKuş'ta yayımlanan Lerzan'la Çok Mutlu adlı programa katıldı. Programda yaşadığı kötü günleri anlatan Kurtoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Duydukları karşısında Lerzan Mutlu da ağlamaya başladı.
Kurtoğlu, çocukluk yıllarında annesinin evi terk ettiği söyledi. Sanatçı, babasının başka biriyle evlenmesi sonrası üvey annesiyle yaşadıklarını anlatırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
Kurtoğlu, çocukluğunda çok acılı günler yaşadığını söyledi:
"Annem 4 yaşındayken evi terk etti ve babam başka bir kadınla evlendi. Çocuklukta yaşadığım çile babamın bu evliliğiyle başladı.''
''Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla beni yıkardı. Ardından da döverdi."