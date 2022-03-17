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'Utanıyorum' diyen Rus balerin Olga Smirnova'den Putin'i kızdıracak hamle: Hiç düşünmemiştim

'Utanıyorum' diyen Rus balerin Olga Smirnova'den Putin'i kızdıracak hamle: Hiç düşünmemiştim

Rus balerin Olga Smirnova, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması üzerine harekete geçti. İstifa ederek tepkisini ortaya koydu.

'Utanıyorum' diyen Rus balerin Olga Smirnova'den Putin'i kızdıracak hamle: Hiç düşünmemiştim

Bolşoy Balesi'nin baş balerini Olga Smirnova savaşa tepki olarak istifasını sundu

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'Utanıyorum' diyen Rus balerin Olga Smirnova'den Putin'i kızdıracak hamle: Hiç düşünmemiştim

Hollanda Ulusal Balesi tarafından yeniden yayınlanan açıklamada Rus balerininin, "Rusya'dan utanacağımı hiç düşünmemiştim" dediğini belirtti. 

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'Utanıyorum' diyen Rus balerin Olga Smirnova'den Putin'i kızdıracak hamle: Hiç düşünmemiştim

Smirnova,"Yetenekli Ruslarla, kültürel ve atletik başarılarımızla her zaman gurur duydum. Ama şimdi, öncesi ve sonrası arasında bir çizgi çekildiğini hissediyorum." diye konuştu. 

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'Utanıyorum' diyen Rus balerin Olga Smirnova'den Putin'i kızdıracak hamle: Hiç düşünmemiştim

Smirnova, "İnsanların ölmesi, insanların çatıları kaybetmesi beni üzüyor. Birkaç hafta önce tüm bunların olacağını kim düşünebilirdi? Askeri çatışmanın merkez üssünde olmayabiliriz, ancak bu küresel felakete kayıtsız kalamayız." dedi.

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