'Utanıyorum' diyen Rus balerin Olga Smirnova'den Putin'i kızdıracak hamle: Hiç düşünmemiştim
Rus balerin Olga Smirnova, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması üzerine harekete geçti. İstifa ederek tepkisini ortaya koydu.
Bolşoy Balesi'nin baş balerini Olga Smirnova savaşa tepki olarak istifasını sundu
Hollanda Ulusal Balesi tarafından yeniden yayınlanan açıklamada Rus balerininin, "Rusya'dan utanacağımı hiç düşünmemiştim" dediğini belirtti.
Smirnova,"Yetenekli Ruslarla, kültürel ve atletik başarılarımızla her zaman gurur duydum. Ama şimdi, öncesi ve sonrası arasında bir çizgi çekildiğini hissediyorum." diye konuştu.
Smirnova, "İnsanların ölmesi, insanların çatıları kaybetmesi beni üzüyor. Birkaç hafta önce tüm bunların olacağını kim düşünebilirdi? Askeri çatışmanın merkez üssünde olmayabiliriz, ancak bu küresel felakete kayıtsız kalamayız." dedi.