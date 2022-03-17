'Utanıyorum' diyen Rus balerin Olga Smirnova'den Putin'i kızdıracak hamle: Hiç düşünmemiştim

Smirnova, "İnsanların ölmesi, insanların çatıları kaybetmesi beni üzüyor. Birkaç hafta önce tüm bunların olacağını kim düşünebilirdi? Askeri çatışmanın merkez üssünde olmayabiliriz, ancak bu küresel felakete kayıtsız kalamayız." dedi.