Utandıran itirafı Vedat Milor Twitter'dan yaptı herkes onu konuştu
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Twitter'daki patso tartışmasına girince ortalık karıştı. Milor, utandıran itirafı da yaptı.
Gastronomi yazarı, yemek eleştirmeni Vedat Milor, Türkiye'de en sevilen ve sıkça tercih edilen fast food yiyeceklerden olan sandviç ekmeği ve patates kızartmasından oluşan patsoya ilişkin Twitter'da yürüyen tartışmalara, dahil oldu.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Milor, "Utandıran itiraf: Bir restoran eleştirmeni olarak patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" dedi.
Açıklamalarına devam eden Vedat Milor, bir sonraki paylaşımında ise, "Cevval girişimciler için iş fikri: Ekşi mayalı tost ekmeği içinde üçlü kızartma yöntemiyle hazırlanmış patates kızartması" notunu düştü.
Vedat Milor: 10 Ekim 1955 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Oktay Milor ve Annesi kendisi 5 yaşındayken boşandığı için babaannesinin yanında büyümüştür. Babaannesi de kendisi 13 yaşındayken ölünce Galatasaray’da yatılı okumaya başladı.