'Üşüyorum baba, anneanneme gitmek istiyorum' sözleri yürekleri yakmıştı! Mucize kız Yağmur ilk kez konuştu!
Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan 9 yaşındaki Yağmur Albayrak, “Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” sözleriyle hafızalara kazınmıştı. O yağmur hastane odasında ilk kez konuştu. Yağmur Albayrak, “Kelime-i Şehadet getirdik. Yeni bir döneme başlayacağımızı söyledik” dedi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 7 katlı bir bina çökmüş ve 40 saat sonra enkaz altından 9 yaşındaki Yağmur Albayrak sağ çıkarılmıştı. Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, “Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” sözleri ile herkesi ağlatmıştı. Depremin simgelerinden birisi haline gelen Yağmur’un tedavisi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde sürüyor. Artık üşümediği ve aksine terlediğini dile getiren Yağmur, muhabirin elinden mikrofonu alıp şarkı söyledikten sonra, en sevdiği sanatçı olan Deniz Toprak’ı görmek istediğini dile getirdi.
"Korkmanıza hiç gerek yok, Kelime-i Şehadet getirin"
Bir anda panik yaşadıklarını belirten Yağmur Albayrak şöyle konuştu: “Sarsıntılar olmaya başladı. Babamda beni tuttu. Koltuğu tutacakken eli çok kötü sıkıştı. Babam üstüme düştüğü için benim de ayağım sıkıştı. Beni çıkarmakta zorlandılar ama kurtulduk. Kelime-i Şehadet getirdik. Yeni bir döneme başlayacağımızı söyledik."
"Artık üşümüyorum aksine terliyorum. Öğretmen olmak istiyorum. Çünkü öğretmenimden görüyorum ve çok hoşuma gidiyor. İlk önce boynuma boyunluk taktılar. Ondan sonra herkes beni havaya kaldırdı ve ambulansa koydu. Sonra babamı da koydular."
"Babam, biz buradan bir çıkalım, annen ile Elif’i kurtaralım beraber yeni bir hayat kuracağız ve tatile gideceğiz dedi. Güçlü olun, korkmanıza hiç gerek yok. Kelime-i Şehadet getirin. Ağzınızdan değil burnunuzdan nefes alın.”