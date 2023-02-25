'Üşüyorum baba, anneanneme gitmek istiyorum' sözleri yürekleri yakmıştı! Mucize kız Yağmur ilk kez konuştu!

"Korkmanıza hiç gerek yok, Kelime-i Şehadet getirin"

Bir anda panik yaşadıklarını belirten Yağmur Albayrak şöyle konuştu: “Sarsıntılar olmaya başladı. Babamda beni tuttu. Koltuğu tutacakken eli çok kötü sıkıştı. Babam üstüme düştüğü için benim de ayağım sıkıştı. Beni çıkarmakta zorlandılar ama kurtulduk. Kelime-i Şehadet getirdik. Yeni bir döneme başlayacağımızı söyledik."