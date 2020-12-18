Üstsüz pozlarını yayımlayan Berrak Tüzünataç: Güzel tepkiler aldık
Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğraflar hakkında konuştu.
Berrak Tüzünataç, önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntüledi. Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar hakkında açıklamalar yaptı.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Berrak Tüzünataç, şunları söyledi:
''Farkındalık için konuşmak yerine bu sefer böyle bir şey yapmak istedik. İlk başlarda tepkiler kötü gelebilir dedik ama genel olarak güzel tepkiler aldık. Devamı gelebilir. İnsanlarımız bilinçlendi artık, daha farkında olayların.''
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, "Yılbaşında bir plan yapıldı mı? Malum kısıtlama var, bir yere gidecek misiniz?" sorusuna ise oyuncu, "Nereye gideyim? Yasaklar var zaten. Merak etmeyin, eğlenmeyeceğiz" yanıtını verdi.
Kendisi gibi oyuncu olan Ali Yörenç ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç, sanatçı Burcu Karademir ve görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen ile birlikte yeni bir projeye giriştiklerini açıklamıştı.