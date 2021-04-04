BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13

Usta sanatçı Cengiz Tekin'den kötü haber! İbo Show'un ekibindeydi İbrahim Tatlıses'in dostuydu

Usta sanatçı Cengiz Tekin'den kötü haber! İbo Show'un ekibindeydi İbrahim Tatlıses'in dostuydu

İbrahim Tatlıses dostu ve İbo Show'un yönetmenliğini yapan usta sanatçı Cengiz Tekin'den kötü haber geldi.

Usta sanatçı Cengiz Tekin'den kötü haber! İbo Show'un ekibindeydi İbrahim Tatlıses'in dostuydu

'Felaket tellalı' lakablı 43 yaşındaki ses sanatçısı Onur Akay bugünkü yazısında üzücü haberi açıkladı. Akay, arabesk müziğin önemli bestecisi Cengiz Tekin’in koronavirüsle mücadele ettiğini duyurdu.

19
Usta sanatçı Cengiz Tekin'den kötü haber! İbo Show'un ekibindeydi İbrahim Tatlıses'in dostuydu

Tekin’in Covd-19 testinin pozitif çıktığını, “Arabesk müziğin usta bestecisi dua bekliyor!” başlıklı yazısında duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, usta ismin son durumunu açıkladı. 

29
Usta sanatçı Cengiz Tekin'den kötü haber! İbo Show'un ekibindeydi İbrahim Tatlıses'in dostuydu

Akay yazısında "Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş” başta olmak üzere arabesk müziğinde çok sayıda sevilen şarkının bestecisi Cengiz Tekin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

39
Usta sanatçı Cengiz Tekin'den kötü haber! İbo Show'un ekibindeydi İbrahim Tatlıses'in dostuydu

Yazısının devamında Akay "66 yaşındaki değerli müzisyenin maalesef Covid-19 testi pozitif çıktı. Kronik rahatsızlıkları olan ve Büyükçekmece Kolan Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Cengiz Tekin’in kızı ile görüştüğümde, babasının iyi olmadığını ve herkesten dua beklediklerini söyledi." dedi.

49