Usta sanatçı Cengiz Tekin'den kötü haber! İbo Show'un ekibindeydi İbrahim Tatlıses'in dostuydu
İbrahim Tatlıses dostu ve İbo Show'un yönetmenliğini yapan usta sanatçı Cengiz Tekin'den kötü haber geldi.
'Felaket tellalı' lakablı 43 yaşındaki ses sanatçısı Onur Akay bugünkü yazısında üzücü haberi açıkladı. Akay, arabesk müziğin önemli bestecisi Cengiz Tekin’in koronavirüsle mücadele ettiğini duyurdu.
Tekin’in Covd-19 testinin pozitif çıktığını, “Arabesk müziğin usta bestecisi dua bekliyor!” başlıklı yazısında duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, usta ismin son durumunu açıkladı.
Akay yazısında "Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş” başta olmak üzere arabesk müziğinde çok sayıda sevilen şarkının bestecisi Cengiz Tekin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.
Yazısının devamında Akay "66 yaşındaki değerli müzisyenin maalesef Covid-19 testi pozitif çıktı. Kronik rahatsızlıkları olan ve Büyükçekmece Kolan Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Cengiz Tekin’in kızı ile görüştüğümde, babasının iyi olmadığını ve herkesten dua beklediklerini söyledi." dedi.