Usta oyuncu Yıldız Kenter vefat etti
Usta oyuncu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı.
Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, fenalaşmasının ardından Amerikan Hastanesine kaldırılmıştı.
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91 yaşındaki Kenter, hastanede yaşamını yitirdi.
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Devlet sanatçısı unvanı da bulunan sanatçı, çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol almıştı.
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Yıldız Kenter kimdir?
Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitiren Yıldız Kenter, çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol aldı.
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