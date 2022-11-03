Usta oyuncu Rıza Akın'a Atlas Sineması'nda duygu yüklü veda! Japon eşi mahvoldu!
Oyuncu, yazar ve gazeteci Rıza Akın, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalede beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan 65 yaşındaki sanatçı, dün son nefesini verdi. Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan usta oyuncu için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi.
40'a yakın sinema filmi ve dizide yer alan emektar oyuncu Rıza Akın 65 yaşında yaşamını yitirdi. Akın için Atlas Sineması'nda düzenlenen törende Japon eşi eşi Miho Shimotashiro ile oğlu Can Akın taziyeleri kabul etti.
Dostları ve sevenlerinin Akın için son görevini yapmaya geldiği salonda kimi zaman duygusal anlar yaşandı.
Eşi Shimotashiro'nun gözyaşlarını dökerek vedalaştığı törene Akın'ın sinema sektöründen arkadaşları ile sanat dünyasından dostları Menderes Samancılar, Nur Sürer, Levent Özdilek, Tayfun Pirselimoğlu ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.
Cenazede yeni nesil oyunculardan kimsenin yer almaması dikkat çekerken, Akın ile geçtiğimiz yıl aynı dizide yer alan Yağmur Tanrısevsin'in salonda yer aldığı görüldü.