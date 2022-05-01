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Usta oyuncu Kadir Kök hayatını kaybetti Cüneyt Arkın kahroldu: Morgda elini tutunca bir anda...

Usta oyuncu Kadir Kök hayatını kaybetti Cüneyt Arkın kahroldu: Morgda elini tutunca bir anda...

Yeşilçam'ın usta oyuncu Cüneyt Arkın, oyuncu dostu Kadir Kök'ün vefatıyla yıkıldı.

Usta oyuncu Kadir Kök hayatını kaybetti Cüneyt Arkın kahroldu: Morgda elini tutunca bir anda...

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kahreden haberi hayranlarına duyurdu. 

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Usta oyuncu Kadir Kök hayatını kaybetti Cüneyt Arkın kahroldu: Morgda elini tutunca bir anda...

Arkın, Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan Kadir Kök hayatını kaybettiğini açıkladı. 

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Usta oyuncu Kadir Kök hayatını kaybetti Cüneyt Arkın kahroldu: Morgda elini tutunca bir anda...

Arkın, sosyal medya hesabından onlarca filmde rol aldığı Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı.

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Usta oyuncu Kadir Kök hayatını kaybetti Cüneyt Arkın kahroldu: Morgda elini tutunca bir anda...

Arkın paylaşımına "İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim." notunu düştü. 

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