Usta oyuncu Kadir Kök hayatını kaybetti Cüneyt Arkın kahroldu: Morgda elini tutunca bir anda...
Yeşilçam'ın usta oyuncu Cüneyt Arkın, oyuncu dostu Kadir Kök'ün vefatıyla yıkıldı.
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kahreden haberi hayranlarına duyurdu.
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Arkın, Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan Kadir Kök hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Arkın, sosyal medya hesabından onlarca filmde rol aldığı Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı.
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Arkın paylaşımına "İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim." notunu düştü.
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