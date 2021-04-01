Usta oyuncu Handan Ertuğrul hayatını kaybetti! Muhsin Ertuğrul'un eşiydi

1949 yılında Devlet Tiyatrolarında stajyer olarak göreve başlamıştır. 1950 yılında sanatçı kadrosu alan Ertuğrul, 1992 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. Operada Mozart'ın Figaro'nun Düğünü'nde Barbarina rolünü oynayan sanatçı, birçok müzikalde de önemli rollerde kendini göstermiştir.