Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü: Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı!
Behzat Ç.'nin unutulmaz ismi Erdal Beşikçioğlu, geçtiğimiz gün Ankara'da BluTv'nin yeni dizisi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi için kolları sıvamıştı. Bugün aldığı acı haberle yıkılan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nın bir süredir tedavi gördüğü bilinen babası Bahattin Beşikçioğlu'nun vefat ettiği öğrenildi.
7 sene önce annesini kaybeden, Behzat Ç. dizisinin favori ve unutulmaz ismi Erdal Beşikçioğlu'nun anlaştığı yeni dizi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin çekimlerine başlanmışken aldığı kötü haber, ünlü oyuncuyu yıktı. Beşikçioğlu'nun babası, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Behzat Ç. dizisinin unutulmaz ismi Erdal Beşikçioğlu, babası Bahattin Beşikçioğlu'nun ölüm haberiyle yıkıldı.
Oyuncunun bir süredir hastanede tedavi gören babası, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Söylenenlere göre, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele edene Bahattin Beşikçioğlu, İzmir'deki bir hastanede tedavi görüyordu.