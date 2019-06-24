Usta oyuncu Enis Fosforoğlu'na kızı gözyaşlarıyla veda etti
İhlas Haber Ajansı
71 yaşındaki ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu Kadıköy'de Haldun Taner Sahnesinde düzenlenen törenin ardından Moda Camii’nden defnedildi.
Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu için Kadıköy’deki Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendi. Törene ünlü tiyatrocunun ailesi ve sanat camiasından isimler katıldı.
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Fosforoğlu’nun oğlu ile kızı törende yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarına boğuldu.
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Ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Fosforoğlu için Kadıköy’deki Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendi.
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Törene ünlü tiyatrocunun ailesi ile Süha Uygur, Hamdi Alkan, Sinan Bengier, Nedim Saban, Çiçek Dilligil, Suna Keskin gibi sanat camiasından isimler katıldı.
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