Usta oyuncu Cihan Canova hastaneden paylaştı, kötü haberi duyurdu!
Ünlü oyuncu Cihan Canova sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile hayranlarına üzücü haberi verdi. Canova hastaneden paylaştığı video ile sağlık durumunu açıkladı.
Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Cihan Canova İnstagram hesabından "Size vereceğim haber güzel değil" diyerek yayınladığı bir video ile sağlık durumunu hayranlarıyla paylaştı. Ünlü oyuncunun sağlık durumu sevenlerini korkuttu.
Son olarak üç kuruş dizisi ile ekranlarda gördüğümüz Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Cihan Canova'nın hastane odasından sevenleriyle paylaştığı video herkesi korkuttu.
15 gündür hastanede yattığını belirten usta oyuncu: "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı" dedi.
Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söyledi.