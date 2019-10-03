Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Çevre esnafı, alanın 3 aydır açık olduğunu söyledi. Kazı alanının hemen yakınında restoranı bulunan Haydar Akkurt, "Kanalizasyon çalışması vardı, tarihi bir köprü çıktı çalışmalar durdu. 3 aydır burası böyle. Ne gelen var ne giden. Burada su birikiyor, koku yapıyor. Dükkanlara su basıyor" diye konuştu.