Usame Bin Ladin'in yeğeninden Trump'a övgü! Yeni bir 11 Eylül'den ancak o korur

Noor Bin Ladin NewYork Post'a verdiği röportajda, 'tek kurtuluşun Trump olduğunu' belirtti. İsviçre doğumlu Bin Ladin, 2020 ABD seçimlerini 'bir nesil için en önemli şey' olarak tanımladı. Bin Ladin'in yeğeni seçimde Donald Trump'ı desteklediğini şu sözlerle açıkladı: