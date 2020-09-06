Usame Bin Ladin'in yeğeninden Trump'a övgü! Yeni bir 11 Eylül'den ancak o korur
EL Kaide terör örgütünün kurucusu Usame Bin Ladin'in İsviçre’de yaşayan öz yeğeni ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump’ı desteklediğini açıkladı. Noor Bin Ladin, Biden-Trump arasındaki rekabette tek çare olarak Trump'ı gördüğünü belirtti.
Usame Bin Ladin'in yeğeni Noor Bin Ladin, 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinde, Donald Trump'ı desteklediğini ve Trump değil de Joe Biden'ın başkan seçilmesi durumunda ABD'nin yeni bir 11 Eylül yaşayabileceğini ifade etti.
Noor Bin Ladin NewYork Post'a verdiği röportajda, 'tek kurtuluşun Trump olduğunu' belirtti. İsviçre doğumlu Bin Ladin, 2020 ABD seçimlerini 'bir nesil için en önemli şey' olarak tanımladı. Bin Ladin'in yeğeni seçimde Donald Trump'ı desteklediğini şu sözlerle açıkladı:
"2015'te aday olduğunu duyurduğundan beri Başkan Trump'ın destekçisiyim. Onu uzaktan takip ettim ve bu adamın kararlılığını takdir ediyorum.
Trump yeniden seçilmeli. Sadece Amerika'nın değil, bir bütün olarak batı medeniyetinin geleceği için hayati önem taşıyor.