Uşak'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! 1’i ağır 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar il sınırına yakın bir mesafede kazanın meydana geldiğini aktaran Ergün, "İzmir’den Çorum'a giden bu yolcu otobüsü içinde 24 yolcu ve 4 mürettebatı bulunuyor. Kazada 15 vatandaşımız yaralandı. Bu vatandaşlarımızdan sağ ön tarafta oturan muavinin durumu biraz ağır. Diğerlerinin durumunda çok şükür ilk belirlemelere göre hayati tehlike olabilecek bir durum yok."