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Uşak'ta komşuların köpek kavgası kanlı bitti! Ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı
Uşak'ta komşuların köpek kavgası kanlı bitti! Ağır yaralandı

UŞAK'ta bahçede beslenen av köpekleri yüzünden iki komşu arasında yaşanan kavga kanlı bitti. Silahların çekildiği kavgada av tüfeğiyle yaralanan köpeklerin sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta komşuların köpek kavgası kanlı bitti! Ağır yaralandı

UŞAK merkez Kemalöz Mahallesi 2. İbadullah Sokak'taki evinin bahçesinde av köpeği besleyen M.A. (62) ile karşı evde yaşayan komşusu E.Ç. (34) arasında köpekler yüzünden sözlü tartışma yaşandı.

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Uşak'ta komşuların köpek kavgası kanlı bitti! Ağır yaralandı

Önceden de husumetli oldukları öğrenilen ikili arasında geçen sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.A., yerden aldığı taşı E.Ç.'nin evinin camına attı.

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Uşak'ta komşuların köpek kavgası kanlı bitti! Ağır yaralandı

Camının kırılması üzerine öfkeye kapılan E.Ç., evinde bulunan av tüfeği ile M.A.'ya ateş etti.

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Uşak'ta komşuların köpek kavgası kanlı bitti! Ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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