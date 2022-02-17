Uşak'ta komşuların köpek kavgası kanlı bitti! Ağır yaralandı
UŞAK'ta bahçede beslenen av köpekleri yüzünden iki komşu arasında yaşanan kavga kanlı bitti. Silahların çekildiği kavgada av tüfeğiyle yaralanan köpeklerin sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
UŞAK merkez Kemalöz Mahallesi 2. İbadullah Sokak'taki evinin bahçesinde av köpeği besleyen M.A. (62) ile karşı evde yaşayan komşusu E.Ç. (34) arasında köpekler yüzünden sözlü tartışma yaşandı.
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Önceden de husumetli oldukları öğrenilen ikili arasında geçen sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.A., yerden aldığı taşı E.Ç.'nin evinin camına attı.
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Camının kırılması üzerine öfkeye kapılan E.Ç., evinde bulunan av tüfeği ile M.A.'ya ateş etti.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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