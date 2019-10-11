Uşak'ta dedektif gibi iz süren baba oğlunu cezaevinden kurtardı

Olay günü kız arkadaşının yanında olduğunu belirten Erdal Ok, "Beni suçsuz yere cezaevine gönderdiler. Her ne kadar serbest kalmış olsam da herkes beni 'katil olarak biliyor. Olay yerinde de hiç bulunmadım. Arandığımı duyunca da zaten polise de kendim gittim. İfademde, 'Suçsuzum, olay yerinde değildim' dedim. Ancak, buna rağmen tutuklandım. Boş yere hapis yattım. Babam gerçeği ortaya çıkarmasa daha da cezaevinde olacaktım. Kendisine, bana inandığı ve cezaevinden kurtardığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.