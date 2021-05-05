Ürtiker bahar aylarında daha sık görülüyor!

Çocuklar ve gençlerde daha sık görülüyor

Bazı antibiyotiklerin, ağrı kesici, antienflamatuar ve kas gevşeticiler ile radyo kontrast maddelerin en sık ürtiker yapan sebepler arasında yer aldığını aktaran Dr. Gülbiye Güler, "Özellikle ileri yaşta olan kişilerde sık gelişir ve ürtikerde ilaçlar mutlaka sorgulanmalıdır. Çocuk ve genç yaş gurubunda daha sık görülür. Besin alındıktan 90 dakikalık süre içinde genellikle gelişir. Paketli gıdalar, süt ve süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri, yumurta, fındık, fıstık, çilek, muz, kivi, domates, çikolata ve baharatlar ürtiker yapan en sık karşılaştığımız gıdalardır" diye konuştu.