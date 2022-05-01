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'Ürkütücü' diyen Sadakatsiz Cansu Dere'den aşk itirafları! Saplantılı hisler ve davranışlar...

'Ürkütücü' diyen Sadakatsiz Cansu Dere'den aşk itirafları! Saplantılı hisler ve davranışlar...

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in Asya’sı Cansu Dere aşk açıklamalarıyla olay yarattı.

'Ürkütücü' diyen Sadakatsiz Cansu Dere'den aşk itirafları! Saplantılı hisler ve davranışlar...

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Cansu Dere, Elle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. 

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'Ürkütücü' diyen Sadakatsiz Cansu Dere'den aşk itirafları! Saplantılı hisler ve davranışlar...

Hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu, “Bugünkü Cansu’nun kalbini fethedecek erkeğin en önemli 3 özelliği ne olurdu” sorusunu yanıtladı. 

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'Ürkütücü' diyen Sadakatsiz Cansu Dere'den aşk itirafları! Saplantılı hisler ve davranışlar...

Dere “Benim öyle aradığım üç özellik, en önemli beş kural gibi listelerim pek olmaz." dedi. 

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'Ürkütücü' diyen Sadakatsiz Cansu Dere'den aşk itirafları! Saplantılı hisler ve davranışlar...

Sözlerini sürdüren Dere "Kişiye bağlı. Hissettirdiklerine, birlikte geçirdiğim zamana. Hoşlanmadığım şeyleri net bilirim ama” diye yanıtladı.

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