Urfalı Hikmet 40 liraya aldı Milyoner'de kaderi değişti! Milyonluk soruya gidiyor

ATV'nin en çok izlenen yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Urfalı Hikmet Karakurt hem hikayesi hem de başarısı ile damga vurmuştu. 125 bin liralık soruya doğru cevap vererek sosyal medya gündemine oturan Hikmet Karakurt, kaderini değiştiren olayı açıkladı.