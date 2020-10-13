Urfalı Hikmet 40 liraya aldı Milyoner'de kaderi değişti! Milyonluk soruya gidiyor
ŞUNLIURFA'lı Hikmet Karakurt, ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurmuştu. Sempatik tavırları ve performansıyla Türkiye'nin konuştuğu isim olan Hikmet Karakurt değiştiren olayı anlattı.
ATV'nin en çok izlenen yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Urfalı Hikmet Karakurt hem hikayesi hem de başarısı ile damga vurmuştu. 125 bin liralık soruya doğru cevap vererek sosyal medya gündemine oturan Hikmet Karakurt, kaderini değiştiren olayı açıkladı.
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Türkiye'nin gündemine oturan 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt Sabah gazetesine hayatını anlattı. 1 milyon lira ödül kazanmasına sadece iki soru kalan Hikmet, hayatını kardeşlerine adayan fedakar bir ağabey.
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Hikmet'in 8 çocuklu ailesi, Polatlı'da, Eskişehir'de, Konya'da soğan ve şeker pancarı toplayarak geçimini sağlıyor.
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Hikmet'in en dikkat cevaplarından biri de İngiltere'de bir parkta ziyaretçilere küfreden papağanlarla ilgili 60 bin liralık soruydu.
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