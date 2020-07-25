Uraz Kaygılaroğlu Cemre Ebüzziya'yı öpmeye doyamadı! Yeni sevgilisi bakın kim

Uraz Kaygılaroğlu Cemre Ebüzziya'yı öpmeye doyamadı! Yeni sevgilisi bakın kim
Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı, yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya ile Yalıkavak’ta objektiflere takıldı. Taze aşıklar birbirlerini öpmeye doyamadı.
Geçen yıl Melis İşiten’le evliliğini bitiren Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi, kızının annesiyle arkadaş kalma kararının ardından Aslı Enver ile anıldı. Fakat bu flörtleşmenin ilişkiye dönmediği konuşuldu. Şimdilerde ise Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı.
Uraz Kaygılaroğlu, yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya ile birlikte ilk kez görüntülendi. Magazinburada tarafından Yalıkavak’ta görüntülendi. Plajın kafe bölümünde tavla oynayan ikiliden Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisinin her zar atışında elini öperek iltifatlar yağdırdı. Akşamüstü denize giren sevgilisini şezlongda bekleyen 33 yaşındaki oyuncu, ilerleyen dakikalarda meraklı bakışlara aldırmadan sevgilisini defalarca öptü.
Peki, Uraz Kaygılaroğlu ve sevgilisi Cemre Ebüzziya kimdir?
Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 Balıkesir doğumlu Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Show TV’de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır.
Fox Tv’de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır. TRT 1’de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır.