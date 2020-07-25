Uraz Kaygılaroğlu Cemre Ebüzziya'yı öpmeye doyamadı! Yeni sevgilisi bakın kim

Geçen yıl Melis İşiten’le evliliğini bitiren Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi, kızının annesiyle arkadaş kalma kararının ardından Aslı Enver ile anıldı. Fakat bu flörtleşmenin ilişkiye dönmediği konuşuldu. Şimdilerde ise Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı.