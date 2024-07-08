Unutmak ne büyük nimet belkide

İsrail'in Gazze şehrinin doğusuna düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü!

İsrail'in, Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinlinin öldürüldü, onlarcası yaralandı, binlerce aile de yerinden edildi.

İsrail’in, Gazze'nin doğusundaki Derac, Tuffah ve Eski Şehir bölgelerine yaptığı saldırılarda binlerce bölge insanı zorunlu olarak sonunu bilmedikleri meçhul bir yolculuğa çıkarıldı. Basal, bölge sakinlerinden yardım çağrıları alındı ancak saldırılar nedeniyle bölgeye ulaşmak mümkün olmadı.

Katil İsrail ordusu, saldırılardan önce Gazze'deki bölge halkına yaptığı bildiride, Tuffah, Derac ve Eski Şehir mahallelerinde oturanların bölgeyi tahliye etmeleri ve batıdaki sığınma merkezlerine gitmelerini istemiştir. İsrail ordusu, sivillerin hayatından endişe duyduğunu açıklarken, bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunu da yine siviller oluşturuyor olması İsrail’e yakışandır.

Öte yandan, İsrail'in açıkladığı bildiri sonrasında, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri de hasta ve yaralıları başka hastanelere tahliye etmek zorunda kaldılar.

İsrail 275 gündür Filistin halkına orantısız güç kullanmaya devam etmektedir. 7 Ekim’den bugüne kadar yapılan katliamlarda ölenlerin sayısı 38 bin 153'e, yaralananların sayısının da 87 bin 828'e yükselmiştir. Enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı gerçeği de sayının net olmadığınıda göstermektedir.

Netenyahu’nun işgal altındaki toprakları “Yahudileştirme” motivasyonu destek veren ülkelerden aldığı güçle daha da palazlanmıştır. Hatta İsrail kendi vatandaşlarını öldürdüğü Hannibal Protokolünü uygulamaktadır. 1986 yılında hazırlanan bu protokol, rehinelerin kurtarılma imkânı yoksa onları alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngörmektedir. Hannibal Protokolü, yaklaşık 20 sene boyunca gizlenmiştir.

İsrail'in 7 Ekim 2023’teki saldırılarda sivil ölümlerin araştırılması sırasında, görgü tanıklarının şahitliği ve bölgede ağır ateşli silahların kullanılması üzerine Hannibal Protokolü'nün uygulandığı iddiaları gündeme gelmiştir. İsrail ordusuna ait tankın 7 Ekim günü Yahudi yerleşim birimindeki bir evi bombalaması sonucu İsrailli 12 esirinde ölümüne sebep olmuştur.

İsrail ordusu sadece saldırıyor. Hedef gözetmeksizin gözü dönmüş bir şekilde. Saldılar da biri kadın, 5 Filistinli gazeteci daha öldürülmüştür.

Nazilerin İkinci Dünya Savaşında Yahudilere uyguladığı muamelenin daha ağırı Filistinlilere uygulanıyor. Öfke, hınç ve gözyaşı var. Ama bütün bunlar hızlıca unutulup hayatın rutinine devam ediyoruz. O sıra da İsrail tankları ilerlemeye, soykırım yapmaya, cani politikalarını uygulamaya insanlık tarihinin en büyük hırsızlığını yapmaya devam ediyor. İsrail’e katliam ve sömürü atalarından mirastır…