Ünlülerin orjinal haller ve çocukluk resimleri Gülse Birsel’e bakın
Acun Ilıcalı, Tarkan, Gülşen , Gülse Birse ve daha bir çok ünlünün çocukluk ve gençlik fotoğraflarını sizler için derledik. Ünlülerin yıllar içindeki değişimi gören herkesi şoke etti...
Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte çocukluk ve gençlik fotoğraflarıyla ünlü isimler. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, televizyoncu Armağan Çağlayan nostalji yaptı arkasından bir çok ünlünün fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. İşte ünlü isimlerin çocuklu ve gençlik fotoğrafları.
Okul yıllığından bir kareyi sosyal medyada paylaşan Armayan Çağlayan altına şu notu düştü:
"İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yıllığı. 1987 #tbt."
Acun Ilıcalı'nın, ilkokul diploma notu ve fotoğrafı ortaya çıktı. 5 yaşında Edirne'de ilkokula başlayan Acun Ilıcalı'nın ilkokulu pekiyi ile bitirdiği kayıtlarda yer alıyor.
İki ismi varmış
Acun Ilıcalı'nın kayıtlarda iki isminin olduğu da ortaya çıktı. Ilıcalı'nın ismi kayıtlarda Ali Acun olarak yer alıyor.