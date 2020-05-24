Ünlülerin orjinal haller ve çocukluk resimleri Gülse Birsel’e bakın

Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte çocukluk ve gençlik fotoğraflarıyla ünlü isimler. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, televizyoncu Armağan Çağlayan nostalji yaptı arkasından bir çok ünlünün fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. İşte ünlü isimlerin çocuklu ve gençlik fotoğrafları.