Ünlülerin makyajsız halleri görenleri hayrete düşürdü!
Magazin dünyasından veya dizilerden tanıdığımız ünlülerin hemen hemen hepsi, güzellikleriyle kendilerine hayran bırakıyor. Ancak aynı ünlülerin makyajsız halini gördüğümüzde, birçoğunu tanıyamıyoruz. İşte gözlerimizin görmeye alışık olmadığı ünlülerin makyajsız halleri...
Hemen hemen hepsine gözlerimizin televizyondan veya internetten aşina olduğu ünlü kişileri bir bakışta tanıyabiliyoruz.
134
Ancak bazı ünlüler var ki, makyajsız halini gördüğümüzde gözlerimize inanamıyoruz.
İşte sokakta görseniz tanıyamayacağınız ünlülerin makyajsız halleri...
234
Bülent Ersoy
334
Gökçe Bahadır
434