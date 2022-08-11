Ünlüleri kullanıp temiz temiz dolandırdı! Yeni Çiftlik Bank dolandırıcılığı patladı patron gözaltında

Türkiye bir ‘Çiftlikbank’ skandalıyla daha karşı karşıya. Süleyman Kocabaş’ın kurduğu ve ünlü oyuncularla reklam çekerek tanıttığı ‘Deterjan Pazarı’ adlı saadet zinciri çöktü. Kocabaş ortadan kayboldu. Vurgunun boyutunun 500 milyon lira olduğu belirtiliyor. Para kaptıranların sayısı ise 10 binlerle ifade ediliyor. Süleyman Kocabaş firmanın reklamlarında hem kendisi oynamış hem de ünlülere yer vermişti.