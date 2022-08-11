Ünlüleri kullanıp temiz temiz dolandırdı! Yeni Çiftlik Bank dolandırıcılığı patladı
Çiftlik Bank Tosuncuğu'nun ünlülerle reklam taktiği bir kez daha onbinlerce mağdur oluşturdu. Ünlü isimlerle reklam filmi çeken Deterjan Pazarı adlı saadet zinciri çöktü. Vurgunun boyutunun 500 milyon lira olduğu ve on binlerce kişinin parasını kaptırdığı iddia ediliyor. Kayıp patron sosyal medyadan video yayınlayıp, mağdurları tehdit etti...
Türkiye bir ‘Çiftlikbank’ skandalıyla daha karşı karşıya. Süleyman Kocabaş’ın kurduğu ve ünlü oyuncularla reklam çekerek tanıttığı ‘Deterjan Pazarı’ adlı saadet zinciri çöktü. Kocabaş ortadan kayboldu. Vurgunun boyutunun 500 milyon lira olduğu belirtiliyor. Para kaptıranların sayısı ise 10 binlerle ifade ediliyor. Süleyman Kocabaş firmanın reklamlarında hem kendisi oynamış hem de ünlülere yer vermişti.
Ankara’da faaliyet gösteren ‘Deterjan Pazarı’ adlı firma internet sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme giren vatandaşlara deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu.
Örneğin; sisteme 50 bin lira ödeyerek giren bir kişi, ürünleri teslim ettiğinde 150 bin lira alabiliyordu. Şirket önceleri bu parayı 30 günde geri ödüyordu. Ancak bir süre sonra vadeler 60 ve 95 güne çıktı.
Kurban Bayramı öncesi ödemeler aksamaya başlayınca çok sayıda vatandaş şikayet sitelerine durumu anlatan notlar yazmaya başladı. Ayrıca şirketin telefonlarına ve WhatsApp hattına da ulaşılamıyordu. Şirket önce dolandırıcılık iddialarının asılsız olduğu yolunda açıklama yaptı.