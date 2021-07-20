Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları... Kimi güldürdü kimi hüzünlendirdi...

Burcu Kara bayram tatilini ailesiyle birlikte doğduğu şehirde geçirmeyi tercih etmiş. Başarılı oyuncu çocuğunun fotoğrafını paylaşarak, “ Ali’yle Güneş köyde şeker topladılar bugün. Benim bütün çocukluğum bu mutlulukla geçti. Onlar da yaşasın istedik. Şimdi şaşkın şaşkın ganimetlerine bakıp sayıyorlar. Siz bu cümleleri okurken muhtemelen poşetler yarıya inmiş olacak. Tüm prensiplerin yıkıldığı günlerden biri. Herkese sağlık ve neşe dolu bir bayram diliyoruz” notuyla paylaştı.