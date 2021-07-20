Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları... Kimi güldürdü kimi hüzünlendirdi...
Kurban bayramının ilk günüyle birlikte ünlü isimlerden de, sosyal medya üzerinden kutlama mesajları yağdı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sevdiklerinin bayramını kutlayan ünlü isimler renkli görüntüler verdi.
Komedyen Eser Yenenler'in eş dijital içerik üreticisi Berfu Yenenler Kurban Bayramı'nda aile pozu vermeyi tercih etti ancak bir farkla... Küçük oğlu Mete'ye diş ekleyerek...
Yenenler, Instagram'da paylaştığı bu komik fotoğrafa "Mutlu bayramlar. Hepimiz dişli gülmüşüz üzüldüm Metttiiigggg'ye (Mete'ye) de diş yaptım" notunu düştü.
Aslı Enver bayramda deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyen isimlerden. Bikinili pozuyla kamera karşısına geçen güzel oyuncu “iyi bayramlarr” notunu düştü.
Burcu Kara bayram tatilini ailesiyle birlikte doğduğu şehirde geçirmeyi tercih etmiş. Başarılı oyuncu çocuğunun fotoğrafını paylaşarak, “ Ali’yle Güneş köyde şeker topladılar bugün. Benim bütün çocukluğum bu mutlulukla geçti. Onlar da yaşasın istedik. Şimdi şaşkın şaşkın ganimetlerine bakıp sayıyorlar. Siz bu cümleleri okurken muhtemelen poşetler yarıya inmiş olacak. Tüm prensiplerin yıkıldığı günlerden biri. Herkese sağlık ve neşe dolu bir bayram diliyoruz” notuyla paylaştı.