Ünlülerden Dilber Ay mesajları

Sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyarak aramızdan ayrıldı.