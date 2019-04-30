Ünlülerden Dilber Ay mesajları
Ünlü sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti. Ay'ın kalp krizi geçirdiği yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dilber Ay'ın vefatı sonrası sanatcamiasından da peşpeşe mesajlar gelmeye başladı.
Sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyarak aramızdan ayrıldı.
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Dilber Ay'ın hayatını kaybetmesi sanat camiasını yasa boğdu.
İşte ünlülerin Dilber Ay mesajları
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