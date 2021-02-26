Ünlüler ve Gönüllüler birbirine girdi büyük kavga çıktı Dora ve Doğan...

Survivor Türkiye’de ödül oyunu mücadelesi nefes kesti. İki takım, verilen nefis ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Oyunun başında farkı ünlüler açtı fakat geriden gelen gönüllüler tek tek farkı kapattı ve öne geçmeyi başardı. İlk beş sayıyı alan gönüllüler takımı, böylece ödülden tadım yapma şansını yakaladı. Sonrasında ünlüler beraberliği yakalasa da gönüllüler yine üç farklı galibiyeti yakaladı. İki takım da oyunu sonuna kadar kovaladı.