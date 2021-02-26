Ünlüler ve Gönüllüler birbirine girdi büyük kavga çıktı Dora ve Doğan...
Survivor'ın ödül oyununda büyük kavga çıktı. Ünlüler ve Gönüllüler birbirine girdi. Dora ve Doğan başlattı.
Dominik'te tansiyonlar yükseldi. Açlık başa vurunca ödül oyununda kıyametler koptu. Yemek ödüllü oyunu kazanmak için yarışmacılar, parkurda tüm güçleri ile mücadele etti.
Takım kaptanları belirlendi. ünlüler takımında oyların çoğunu alarak kaptan seçilen isim İsmail Balaban oldu. Gönüllüler takımında ise oylama sonucunda Yunus Emre Karabacak kaptan oldu.
Survivor Türkiye’de ödül oyunu mücadelesi nefes kesti. İki takım, verilen nefis ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Oyunun başında farkı ünlüler açtı fakat geriden gelen gönüllüler tek tek farkı kapattı ve öne geçmeyi başardı. İlk beş sayıyı alan gönüllüler takımı, böylece ödülden tadım yapma şansını yakaladı. Sonrasında ünlüler beraberliği yakalasa da gönüllüler yine üç farklı galibiyeti yakaladı. İki takım da oyunu sonuna kadar kovaladı.
Skorda 8-7 ünlüler önde olduğu sırada parkura çıkan Berkay ile Doğan arasındaki karşılaşma sonrasında tartışma çıktı.